Mogi Guaçu conquista dois títulos brasileiros de taekwondo em Fortaleza

A equipe de taekwondo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou três medalhas no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2023, sendo duas de ouro e uma de prata. Os atletas Amanda Souza e Heithor Custódio sagraram-se campeões brasileiros pela categoria júnior feminino e infantil masculino, respectivamente. Além deles, o taekwondista Nathan Monteiro conquistou o vice-campeonato pela categoria juvenil masculino.

A competição aconteceu entre os dias 16 e 20 de agosto, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE), e foi organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). “É com muito orgulho e prestígio que representamos não só Mogi Guaçu, mas principalmente o Estado de São Paulo. “Os nossos atletas campeões também receberam como prêmio uma Bolsa Atleta do Governo Federal”, destacou a técnica da equipe, Márcia Ramalho.

Também competiram no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2023, os guaçuanos Andrew Dercy da Silva (categoria cadete), Pedro Silvério, (cadete + 61kg) e Vitor Hugo Jesuino (juvenil). “Nos últimos meses a preparação foi totalmente focada nessa competição e com certeza toda equipe deu o seu o melhor para trazermos bons resultados para nosso Estado”, finalizou.