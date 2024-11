Mogi Guaçu conquista oito pódios na 9ª Etapa da Liga Metropolitana de Tênis de Mesa

A equipe de mesa de tênis de Mogi Guaçu conquistou oito medalhas na 9ª Etapa da Liga Metropolitana de Tênis de Mesa, sendo três de ouro, três de prata e duas de bronze. Os bons resultados dos guaçuanos foram conseguidos na última disputa do evento neste domingo, 10 de novembro, em Votorantim (SP). O elenco pertence a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Entre os destaques do time estão a mesatenista Ana Ferrari, que conquistou a medalha de bronze (veterano 70) e, com este resultado, ela terminou em 1º lugar da classificação geral como a melhor atleta de 2024. O guaçuano Max Augusto dos Santos foi campeão pela veterano masculino e eleito o melhor do ano de sua categoria.

Além deles, subiram ao pódio nessa etapa os mesatenistas Rodrigo Costa, campeão da categoria adulto, conquistando, assim, o 2º lugar na classificação geral, e o guaçunao Rafael Santos foi medalha de ouro pela categoria pré-mirim masculino.

As medalhas de prata foram conquistadas por Amauri Júnior pela categoria veterano 60 e nos dois naipes da categoria infantil com Valéria Silva e Gustavo Setin, respectivamente. E a outra medalha de bronze veio com Enzo Delfino pela categoria infantil sub-13.