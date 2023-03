Mogi Guaçu inicia aplicação da Pfizer Bivalente em pessoas acima de 60 anos partir de segunda-feira

A Secretaria Municipal da Saúde começa a aplicar a vacina da Pfizer Bivalente contra a Covid-19 em idosos acima de 60 anos a partir da próxima segunda-feira, 6 de março. Nesta sexta-feira, 3, o município recebeu do Governo do Estado de São Paulo mais um lote do imunizante para a vacinação deste novo público.

Para tomar a dose bivalente, a pessoa deve ter recebido, no mínimo, duas doses da vacina monovalente (Janssen, Pfizer, CoronaVac ou Astrazeneca) com um intervalo de, pelo menos, quatro meses.

A vacinação contra a Covid-19 para o grupo a partir de 60 anos de idade acontecerá em 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30. E nos postos da Zona Sul, Santa Cecília e do Distrito de Martinho Prado Júnior, o horário de atendimento é das 8h às 17h.

O imunizante é uma versão atualizada dos já existentes contra o coronavírus tendo como objetivo oferecer uma maior proteção contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

“Esse é mais um reforço importante para o grupo de idosos acima de 60 anos. A pessoa vacinada e com os reforços em dia, tem menos chance de desenvolver as formas mais graves da doença causada pelo coronavírus”, ressaltou a enfermeira da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu, Aline Roberta Leme.

Bivalente

Em Mogi Guaçu, a imunização com a Pfizer Bivalente teve início na última terça-feira, 28 de fevereiro, e segue disponível para todos os idosos acima de 70 anos, além de maiores de 12 anos com imunossupressão. A vacinação continua em todas as unidades de saúde do município.

Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, até quinta-feira, 2 de março, foram aplicadas 1.004 doses do imunizante Pfizer Bivalente, sendo 986 doses em idosos a partir de 70 anos e 18 doses em indivíduos imunossuprimidos acima de 12 anos de idade.

Campanha

A Secretaria Municipal de Saúde segue disponibilizando as vacinas contra Covid-19 sem a necessidade de agendamento para pessoas com idade a partir dos 12 anos. É importante ressaltar que também estão sendo imunizados os bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias e as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.

Crianças entre 5 e 11 anos, que completaram o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses, podem tomar o reforço da vacina. E os bebês de 6 meses a 2 anos e 11 meses também podem ser levados aos postos de saúde para dar início à proteção contra a doença.

O atendimento acontece em 18 unidades de saúde de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30. E nas unidades da Zona Sul e Santa Cecília e do Distrito de Martinho Prado Júnior das 8h às 17h.

Campanha de Vacinação contra a Covid-19

Dose de reforço da Pfizer Bivalente

– Pessoas a partir de 70 anos idade

– Pessoas a partir de 60 anos idade

– Indivíduos imunossuprimidos a partir de 12 anos de idade

Adultos

– 4ª dose para pessoas a partir de 18 anos

– 5ª dose para pessoas imunossuprimidas a partir de 18 anos

– Livre demanda 1ª, 2ª, 3ª a partir de 12 anos



Crianças

Bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias

Reforço em crianças de 5 a 11 anos de idade



Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

UBS Centro de Saúde

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia

USF Chácaras Alvorada



Segunda a sexta-feira das 8h às 17h

USF Santa Cecília

UBS Zona Sul

UBS Martinho Prado Júnior