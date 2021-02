Mogi Guaçu inicia imunização de idosos com mais de 85 anos na próxima segunda

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu inicia na próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro, a imunização de idosos com mais de 85 anos de idade contra o novo coronavírus. O atendimento será feito das 8h ao meio-dia, em 10 diferentes unidades básicas de saúde, até quarta-feira, dia 17.

Farão o atendimento as unidades do Guaçu-Mirim, Hermínio Bueno, Fantinato, Ipê Pinheiros, Zona Norte, Centro Oeste, Zaniboni II, Rosa Cruz, Chácaras Alvorada e Martinho Prado.

Para receber a vacina, o idoso deverá apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço de residência atualizado. O pré-cadastro no site http://vacinaja.sp.gov.br e o preenchimento da ficha de cadastro manual impressa, disponível em http://www.mogiguacu.sp.gov.br/cadastrovacina, com letra legível, também serão exigidos. Recomenda-se que cada um leve sua própria caneta.

“Estamos avançando gradualmente na campanha de imunização, respeitando as limitações de doses disponibilizadas pelo Estado”, explica o secretário da pasta, Dr. Guilherme Barbosa. “Começamos essa semana a aplicação da segunda dose em trabalhadores da linha de frente da saúde que foram vacinados no primeiro lote. Vamos, pouco a pouco, garantindo o complemento e o atendimento da população de outras faixas de idade”.

Pessoas nesta faixa etária e que encontram-se acamadas e não puderem comparecer aos locais de vacinação também serão imunizadas. Familiares ou responsáveis deverão procurar a unidade mais próxima de sua residência para informar nome completo, idade e endereço para planejamento de aplicação da dose.

Serviço

Vacinação de idosos com mais de 85 anos

Dias 15, 16 e 17 de fevereiro, das 8 horas ao meio-dia

UBS Guaçu-Mirim: Rua Alcides Toledo, 195

UBS Hermínio Bueno: Avenida Honório Orlando Martini, 45

UBS Fantinato: Rua Aristides Papa, 400

UBS Ipê Pinheiros: Avenida dos Flamboyant, 7.241

UBS Zona Norte: Rua José Ferreira de Campos, 04

UBS Centro Oeste: Rua Vereador Acácio de Oliveira, s/nº (BNH)

USF Zaniboni II: Rua Honório do Carmo Silva, 45

USF Rosa Cruz: Rua Waldomiro Caveanha, 390

USF Chácaras Alvorada: Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 330

USF Martinho Prado: Rua Benedito de Lima, 460