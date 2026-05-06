Mogi Guaçu inicia pré-fóruns para discutir políticas voltadas à população em situação de rua

A Secretaria de Assistência Social iniciou na tarde desta terça-feira, dia 5 de maio, o Fórum Municipal de Atenção à Pessoa em Situação de Rua. O primeiro encontro aconteceu na Câmara Municipal e contou com a presença de vereadores e secretários municipais. Até o final do mês, serão realizados nove pré-fóruns para a discussão da temática.

O Fórum tem como objetivo ampliar o diálogo e discutir propostas para a implantação de políticas públicas no município. “Essa é uma discussão que tem aumentado e nós sempre tentamos achar soluções e nada melhor do que ouvir todos os segmentos da sociedade para reunirmos propostas palpáveis para essa temática”, comentou o secretário de Assistência Social, Cássio Luciano dos Santos.

Durante a reunião, Patrícia Siqueira Vieira, assistente social e coordenadora da Vigilância Socioassistencial, fez uma rápida apresentação do diagnóstico e do trabalho desenvolvido junto à população em situação de rua. O trabalho vem sendo realizado pela ESCA (Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento), criada em julho de 2021 para o atendimento desse público, principalmente com relação as abordagens, escuta ativa e acompanhamento.

“Nosso intuito é definir propostas e políticas públicas articuladas, promovendo o diálogo para a construção coletiva de propostas”, comentou a assistente social ao informar alguns números do ano passado, quando quase duas mil abordagens sociais foram feitas pela ESCA. Em média, de 80 a 100 pessoas estão em situação de rua no município.

Encontros

A realização dos encontros em diferentes regiões da cidade terá como objetivo garantir uma escuta descentralizada, permitindo que diversas realidades sejam consideradas. Depois de ouvir os vereadores e secretários municipais, a equipe da Assistência Social realiza nesta quarta-feira, dia 6 de maio, reunião na sede da OAB com representantes do Judiciário. No dia 28 de maio, também na Câmara, acontecerá o fechamento do Fórum com a apresentação das principais propostas.

Fórum Municipal – agenda

6 de maio, às 14h

Reunião com representantes da OAB, Ministério Público e Judiciário – OAB

Rua José Colombo, 260, Imóvel Pedregulhal

7 de maio, às 14h

Reunião na Casa de Acolhida

Rua Salvador Xavier de Campo, 200, no Parque do Estado

11 de maio, às 19h

Reunião com representantes evangélicos- Igreja Apostólica Caminho

Rua Wilson Rosalen, 121, no Jardim Novo II

12 de maio, às 14h

Reunião com representantes católicos no Salão da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua José Ferreira de Campos, 270-306, no Jardim Novo I

20 de maio, às 9h

Reunião com a comunidade no CRAS Leste

Rua Arlindo de Oliveira, 37, no Jardim Zaniboni I

20 de maio, às 13h30

Reunião com a comunidade no CRAS Norte

Praça Augusto Rodrigues de Mello, 250, no Jardim Ypê I

25 de maio, às 8h

Reunião com os comerciantes na sede da Acimg

Rua XV de Novembro, 60, no Centro

28 de maio, às 14h

Reunião geral e encerramento do Fórum – Câmara Municipal

Rua José Colombo, 235, Loteamento Morro do Ouro