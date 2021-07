Mogi Guaçu lança plataforma para ouvir morador sobre prioridades do orçamento

A Prefeitura de Mogi Guaçu tornou pública nesta segunda-feira, dia 12 de julho, plataforma digital que permitirá ao morador contribuir com sugestões para elaboração da legislação orçamentária. A ferramenta está disponível no Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços, sob o nome “PPA Participativo”.

O objetivo da medida é estimular a participação popular no processo que irá definir as prioridades do orçamento municipal, começando pelo Plano Plurianual (PPA), que está em fase de discussão e que valerá pelos próximos quatro anos, de 2022 a 2025.

“A possibilidade de envio de sugestões pela internet assegura ao morador a oportunidade de colaborar com as diretrizes orçamentárias, apontando possíveis soluções para problemas da sua vizinhança, seu bairro ou da cidade como um todo”, destacou o secretário-adjunto de Finanças, Paulo Benedito Ribeiro.

A contribuição poderá ser feita através do preenchimento de um questionário eletrônico simples, em que o usuário oferece seus dados, escolhe o setor da administração pública a que se dirige a mensagem e descreve sua opinião.

“É um mecanismo fácil e rápido”, explica Ribeiro. “Toda participação é importante e bem-vinda. As ideias serão analisadas pelas secretarias e, sempre que possível, havendo pertinência, irão compor as peças orçamentárias que serão elaboradas pela Prefeitura”.