Mogi Guaçu, mais uma vez, será sede do Festival Paralímpico de 2023, competição promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). A segunda etapa será realizada nas dependências do SESI, localizado na Rua Eduardo Figueiredo, n° 300, no Jardim Veneza, no sábado, dia 23 de setembro, das 8h ao meio-dia. As inscrições para a participação estão abertas e são destinadas para crianças e adolescentes com idades entre 8 e 17 anos com deficiência física, visual ou intelectual e sem deficiência. O cadastramento pode ser realizado por meio do link: https://forms.gle/P7WRPuqodZK7JCBV6, pelo e-mail sel-maycon@mogiguacu.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3811.8790 ou diretamente na sede da SEL, que fica na Rua Santo Antônio, n° 30, Bairro do Lote. Participarão do evento mais de 150 alunos com idades entre 8 e 17 anos com e sem deficiência da rede municipal de ensino. Os estudantes vão competir nas modalidades paralímpicas de atletismo, futebol de 7, basquete em cadeira de rodas e badminton. Segundo informações publicadas pelo CPB, o festival ocorrerá em 118 localidades espalhadas pelos 26 Estados, mais o Distrito Federal. O festival proporciona as crianças a vivência em modalidades paralímpicas, de maneira recreativa e lúdica, bem como difunde o Movimento Paralímpico por todo o território nacional. “A realização do festival permite com que as crianças passem por vivência nas modalidades, que serão efetuadas em forma de circuito. Os estudantes serão divididos em grupos e cada grupo passa por uma determinada atividade por um certo período”, pontuou o coordenador de Esportes Paralímpicos e secretário-adjunto da Secretaria de Esporte e Lazer, Maycon Cléber Tomé. Vale lembrar que Mogi Guaçu sediou no mês de maio a primeira etapa do festival, que contou com a participação de cerca de 200 alunos. Ao redor do Brasil, foram reunidos mais de 21 mil estudantes, um recorde da competição, de acordo com o Comitê Brasileiro. É a primeira vez em que a edição do evento está sendo dividida em duas etapas.

