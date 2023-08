Mogi Guaçu passará a contar com faixas de pedestres iluminadas por meio de convênio com o Detran

A fim de garantir um trânsito mais seguro para a população, a Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou, nesta semana, o processo de instalação das bases das novas faixas de pedestres iluminadas em avenidas e ruas de Mogi Guaçu. A primeira via a receber a implantação do sistema é a Avenida Bandeirantes em frente ao Boulevard Bandeirantes, no Parque Cidade Nova. O serviço tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Segurança.

Além das novas faixas iluminadas, o trabalho de sinalização de trânsito inclui também a instalação de novas lombadas eletrônicas nas Avenidas Mogi Mirim, Padre Jaime, Presidente Tancredo de Almeida Neves, Bandeirantes, Suécia e dos Trabalhadores. O serviço é executado por meio do programa Respeito à Vida – São Paulo Dirigindo com Responsabilidade, através de convênio com Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

O Respeito à Vida é um dos maiores programas de redução de acidentes de trânsito do Brasil, investindo anualmente R$ 500 milhões, oriundos das multas de trânsito, em iniciativas voltadas à prevenção de acidentes e à sinalização em municípios paulistas. O novo convênio foi conquistado pela Secretaria Municipal de Segurança e que beneficiará diretamente os pedestres de Mogi Guaçu.

Pelo convênio estão previstos a iluminação de faixa de pedestre nas seguintes vias da cidade: Avenida Prefeito Luiz Gonzaga de Amoedo Campos; Avenida dos Trabalhadores; Avenida 9 de Abril; Avenida Júlio Xavier da Silva; Rua Paula Bueno; Rua Antônio Luiz Filho; Rua Bauru – entre a Avenida Marginal e Rua Vereador Avelino de Moraes; e ainda em outros três pontos da Avenida Bandeirantes.

O secretário municipal de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, explicou que a faixa de pedestres iluminada irá seguir o mesmo padrão de funcionamento da iluminação noturna do município. “Ao anoitecer, ela irá acender e ao amanhecer se desligará automaticamente”, disse.

De acordo com ele, o diferencial da faixa de pedestre iluminada é que o sistema irá iluminar 100% a passagem das pessoas e aumentar a segurança delas, porque serão colocados um poste de cada lado da faixa. “Essa é uma grande novidade que estamos implantando, porque as faixas de pedestres iluminadas irão proporcionar mais segurança e tranquilidade para o nosso cidadão, principalmente em condições adversas, como neblina, chuva e o trânsito noturno”, comentou.