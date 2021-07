Mogi Guaçu promove no Recanto a Feira Popular do Livro até 14 de agosto

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou nesta sexta-feira, dia 23 de julho, a Feira Popular do Livro de Mogi Guaçu. Até o dia 14 de agosto, cerca de dois mil títulos estarão à disposição do público nas tendas instaladas na Praça Rui Barbosa (Recanto), no Centro, tradicional ponto de concentração para os mais diversos eventos da cidade.

Para o secretário da pasta, André Sastri, o evento literário chega ao município para fomentar o hábito saudável da leitura e do consumo de livros. “Acessibilidade é a palavra-chave desse evento, que proporciona ainda conhecimento, cultura e entretenimento ao alcance de todos os cidadãos”, diz.

De acordo com ele, a Feira Popular do Livro se consolida cada vez mais como um dos maiores encontros literários em praça pública do país. “Diversidade total. Aqui serão centenas de títulos com os mais variados temas e vertentes, num total de 10 toneladas de livros para agradar as mais diversas faixas etárias e segmentos culturais”, comenta.

Sastri ressalta ainda que o público encontrará no local livros infantis, clássicos da literatura nacional e internacional, filosofia, romance, história, biografia, saúde, culinária, entretenimento, mangás, histórias em quadrinhos e cursos de desenhos. “E o melhor: os livros à venda estarão com preços acessíveis e populares, o que possibilita a democratização da leitura, com exemplares a partir de R$ 10”, conta.

Todas as normas e orientações relativas à prevenção da Covid-19 serão respeitadas no recinto da Feira – incluindo uso obrigatório de máscara e distanciamento. “Em cada ponto será obrigatória a disposição de álcool em gel para uso do público e todos terão que usar máscaras”, finaliza o secretário.