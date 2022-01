Mogi Guaçu realiza a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde promovem na próxima terça-feira, dia 25 de janeiro, a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental. O evento acontecerá das 8h às 11h nas dependências das Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI), no Centro.

O tema abordado será A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS, que será apresentado por meio de eixos de reflexão e discussão que gerará propostas tanto para o âmbito municipal quanto para a Conferência Estadual.

A conferência municipal, uma das etapas preparatórias para a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, tem por objetivo analisar as prioridades e elaborar propostas para o fortalecimento dos programas e das ações de saúde mental. No final do encontro, haverá a eleição dos delegados da saúde mental de Mogi Guaçu.

1ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Mogi Guaçu

Tema: A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS.

Data: 25/01/2022

Horário: 8h às 11h

Local: Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI

Programação

8h às 8h15 – Credenciamento

8h15 às 8h30 – Abertura Solene

8h30 às 9h – Jane Papa Fernandes

Fala de Apresentação dos Serviços de Saúde Mental do Município

9h às1015h – Apresentação e debate dos eixos e diretrizes

10h15 às 10h30 – Intervalo

10h30 às 10h40 – Atividade Cultural

10h40 às 11h – Eleição dos Delegados