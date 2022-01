Mogi Guaçu realiza zeladoria das escolas para retorno das aulas

A Secretaria Municipal de Educação iniciou os serviços de roçagem, de manutenção de limpeza e higienização de caixas d’água e pintura das escolas para o retorno das aulas no próximo dia 31 de janeiro. O trabalho é feito nas 25 Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), 32 Emeis (Escolas Municipais de Ensino Infantil) e 21 CEIs (Centros de Educação Infantil) e deve ser concluído até o final de fevereiro.

Os serviços também serão executados no Ceape (Centro de Apoio Pedagógico Especializado), no Jardim Progresso, e na sede da Secretaria de Educação, no Parque Cidade Nova. “Ao todo, 80 prédios receberão as ações de manutenção. Após realizarmos o levantamento sobre o que seria necessário, constatamos que alguns prédios precisarão de pintura interna e externa”, explicou o secretário-adjunto de Educação, Clayton Dal Ava.

Nesta semana, a manutenção aconteceu na Emef Iná Aparecida de Oliveira Marconi, no Jardim Canaã, com a pintura externa do prédio, troca do telhado da sala de educação física e a instalação de uma caixa d´água de polietileno.



Já os serviços de roçagem foram executados na Emef Marcia Helena Risoli Falsetti, no Jardim Chaparral; e nas Emeis Cleide Pinheiro Volpe, no Jardim Rosa Cruz, e Francisco Ribeiro Sampaio, no Jardim Itamaraty.

“As atividades escolares retornam para 17 mil alunos da rede municipal de ensino e, por isso, estamos agilizando o cronograma de serviços para que, dentro do possível, tudo esteja preparado da melhor forma para recebê-los”, disse Clayton.