Mogi Guaçu recebe ambulância do Samu do Ministério da Saúde

O Governo Federal entregou no sábado, dia 9 de maio, em Campinas, veículos do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, em uma estratégia para ampliar o acesso da população aos serviços especializados do Sistema Único de Saúde (SUS). Mogi Guaçu está entre os municípios contemplados com uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

O secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, participou da cerimônia de entrega promovida pelo Ministério da Saúde, na sede do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, representando o prefeito Rodrigo Falsetti. A entrega foi realizada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O secretário de Saúde de Mogi Guaçu comentou que a nova viatura representa um importante investimento para a rede pública de saúde, contribuindo diretamente para a ampliação e qualificação dos atendimentos de urgência e emergência realizados no município. O veículo passa a integrar a frota do Samu, reforçando a estrutura operacional do serviço.

“Seguimos trabalhando constantemente para fortalecer a saúde pública do município, buscando investimentos e melhorias que impactem diretamente na qualidade do atendimento prestado à nossa população”, destacou o secretário.

Frota

Durante o ato de sábado, foram entregues 12 micro-ônibus destinados ao transporte de pacientes do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD), além de 20 ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) 192 e três Unidades Odontológicas Móveis, beneficiando 32 municípios. O investimento é de R$ 14,4 milhões pelo Novo PAC Saúde.