Mogi Guaçu recebe o projeto Brincando na Praça no próximo final de semana

Mogi Guaçu vai receber no próximo domingo, 21 de julho, as ações do projeto Brincando na Praça. O evento ocorrerá no período das 10h às 17h, na Praça da Juventude Luís Mesquita Filho, localizada na Avenida Avelino Soares de Oliveira, 20, no Jardim Victória, na Zona Leste.

Além de ser gratuito, o projeto oferecerá atividades voltadas ao lazer, recreação e esportes como, por exemplo, vôlei, basquete, futebol, tênis, peteca, aula de dança, jogos de tabuleiro, cama elástica, damas gigantes, além de aferição de pressão arterial. O evento é direcionado para toda a família.

O Brincando na Praça é realizado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte por meio da Diretoria de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte. Em Mogi Guaçu, o projeto é incentivado pela empresa Malhe, sendo ele executado pela RMC Esportes e conta com o apoio da Prefeitura Municipal.