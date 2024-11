Mogi Guaçu registra apenas 2,80% de imunização contra a dengue e procura por vacina segue com baixa adesão

Iniciada em 24 de junho, a campanha de vacinação contra a dengue em Mogi Guaçu segue com baixa adesão. Direcionada para o público-alvo com idade entre 10 e 14 anos, com cerca de 9.227 indivíduos na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde registrou, até o momento, a aplicação de apenas 2,80% da dose em crianças e adolescentes. Ao todo, 279 doses foram aplicadas, sendo 258 delas de primeira dose e apenas 21 imunizações de segunda dose.

Em Mogi Guaçu, a vacinação contra a dengue ocorre em 15 unidades de saúde em período integral de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h, sendo elas: UBS Guaçu Mirim, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Centro Oeste, UBS Zaniboni I, UBS Ypê II, UBS Zona Norte, USF Zaniboni II, USF Ypê Pinheiro, USF Fantinato, USF Chaparral, USF Martinho Prado Júnior, USF Guaçuano, USF Santa Terezinha e USF Santa Cecilia. Já nas outras seis unidades, a imunização acontece de acordo com o horário de abertura da sala de vacina de cada postinho, conforme listagem abaixo.

Para receber a dose, a criança ou adolescente deve estar acompanhada dos pais, que obrigatoriamente deverão apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos filhos, documento com foto de identificação pessoal e Cartão SUS. Sem a necessidade de agendamento, os responsáveis devem comparecer ao posto de saúde mais próximo de sua casa para realizar a imunização. A vacinação contra a dengue no município segue as determinações do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.

A enfermeira da Vigilância em Saúde, Ana Paula Cunha, reforçou o pedido para que os pais levem os filhos o quanto antes para receber as doses, porque o período de aumento de casos da doença se aproxima com a chegada do verão. “O esquema vacinal é composto de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Além da documentação obrigatória, é preciso que a criança não tenha contraído o vírus da dengue nos últimos seis meses para receber a vacina”, explicou.

Horário de vacinação contra a dengue

Período integral

Segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zaniboni I

UBS Ypê II

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

USF Ypê Pinheiro

USF Fantinato

USF Chaparral;

USF Martinho Prado Júnior

USF Guaçuano

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecilia

Demais unidades de saúde

Segunda a sexta-feira

USF Herminio Bueno – 8h às 12h e das 13h às 16h

USF Eucaliptos – 8h às 11h – 13h às 16h

USF Rosa Cruz – 8h às 10h45 – 13h às 15h30

USF Alto dos Ypês – 8h às 10h30 – 13h às 15h

USF Chácaras Alvorada – 8h às 11h – 13h às 15h45

USF Suécia – 8h45 às 14h45