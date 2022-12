Mogi Guaçu registra três casos de dengue em novembro

A Secretaria Municipal de Saúde registrou três casos de dengue em Mogi Guaçu durante o mês de novembro, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 2 de dezembro. Os novos casos da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti foram confirmados nos bairros do Zaniboni I (Zona Leste), Rosa Cruz (Zona Oeste) e Centro. No município, o último registro de caso de dengue tinha ocorrido há seis semanas. É importante lembrar que o mosquito Aedes aegypti também é o transmissor das doenças de chikungunya e zika vírus.

A bióloga da Vigilância Epidemiológica (VE), Cristiana Monteiro Ferraz, comentou que cerca de 80% dos casos registrados no município encontram-se nas casas das pessoas e, por isso, a conscientização da população é fundamental. “Cada morador deve cuidar do seu quintal, eliminando focos de água parada para que o mosquito não se desenvolva. Portanto, além das nossas atividades, precisamos muito da participação da população limpando sua própria residência”, orientou.

Ela também já faz um alerta para a temporada das chuvas e solicita a população a vistoriar as residências semanalmente, eliminando qualquer foco de água parada. “A conscientização e ajuda da população são fundamentais para o controle da doença. Portanto, solicitamos aos moradores da cidade que eliminem os criadouros do mosquito, limpando seus quintais semanalmente e eliminando água parada, ambiente ideal para o Aedes aegypti crescer. Somente assim conseguiremos vencer essa batalha na cidade”, frisou.

Cristiana destacou que o período chuvoso é a época do ano em que o Aedes aegypti costuma se procriar e que a transmissão da dengue, da chikungunya e zika vírus ocorre pela picada do mosquito. “O combate ao Aedes aegypti deve ser constante, pois a proliferação do mosquito pode ser muito rápida. Por isso, a população deve estar sempre atenta no combate à doença”, disse.

A bióloga reforçou sobre a necessidade de atenção aos cuidados preventivos contra a proliferação do mosquito. “Pedimos a colaboração da população na ajuda para eliminar os criadouros e que as pessoas procurem o posto de saúde mais próximo de seu bairro se tiver sintomas de febre, dor de cabeça e dores no corpo”, ressaltou.

Casos

A Vigilância Epidemiológica divulgou que, até o momento, são 2.419 casos confirmados de dengue em moradores de Mogi Guaçu. Segundo os dados, houve o registro de 4.613 casos negativos e 14 pacientes aguardam o resultado dos exames, totalizando 7.046 casos notificados.

O maior índice da doença se concentra nos bairros do Jardim Ypê II, com 491 casos, Jardim Ypê Pinheiro com 108 casos e Jardim Novo I, com 174, totalizando 773 casos confirmados na região da Zona Norte. A Zona Leste também apresenta números altos com 513 casos confirmados sendo: 252 (Jardim Zaniboni I), 136 (Jardim Fantinato II) e 125 (Jardim Chaparral). Após, está a região central com 156 casos confirmados.



Prevenção

Como todos sabem, a prevenção é a melhor forma de combater a doença. Evitar água parada, esvaziar garrafas, não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d’água são algumas iniciativas básicas para evitar a proliferação do mosquito. Todo local de água parada deve ser eliminado, pois é lá que o mosquito transmissor coloca os seus ovos.

Prevenção das doenças e cuidados com a família

Utilize repelente

Cubra a maior parte do corpo com roupas claras quando possível

Coloque telas em janelas e portas

O mosquito possui hábitos diurnos, sobretudo, ao amanhecer e ao entardecer

É importante reforçar a atenção nesse período, pois o mosquito é oportunista e pode picar à noite também.