Mogi Guaçu sedia 15ª Conferência Municipal de Assistência Social

Evento vai reunir autoridades e sociedade civil para debater os 20 anos do SUAS e propor novas diretrizes

Nos dias 23 e 24 de junho, Mogi Guaçu promove a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”. O encontro será realizado no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça da Capela, reunindo autoridades, profissionais da área e representantes da sociedade civil.

O principal objetivo da Conferência é ampliar a participação dos usuários e realizar um balanço sobre a implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no país, além de traçar coletivamente metas até 2026.

Maura Helena Fagundes, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), destaca que o evento reforça a assistência social como um direito. “O tema da Conferência nos convida à reflexão, pois a Assistência Social vai além do amparo. Ela promove dignidade, pertencimento e humanidade. Precisamos mostrar que deve ser pública, gratuita e de qualidade”, afirmou.

Ela também lembrou que as Conferências têm caráter deliberativo e suas decisões devem ser consideradas pelos gestores públicos e conselhos, que têm o papel de estimular e fiscalizar seu cumprimento.

PROGRAMAÇÃO

23 de junho

13h às 13h30: Credenciamento

13h30 às 14h30: Abertura Oficial

14h30 às 15h: Apresentação cultural

15h às 16h: Apresentação sobre a Conferência, o CMAS e dados de Mogi Guaçu

16h: Encerramento

24 de junho

7h30 às 8h30: Credenciamento e entrega de materiais

8h30 às 9h: Aprovação do Regimento Interno

9h às 9h30: Avaliação das propostas da 14ª Conferência

9h30 às 10h30: Palestra sobre o tema

10h30 às 12h30: Grupos temáticos

12h30 às 13h30: Almoço

13h30 às 14h: Apresentação cultural

14h às 15h30: Plenária final e validação das propostas

15h30 às 16h: Eleição dos Delegados

16h: Apresentação das Moções e Encerramento

TEXTO PARA REDES SOCIAIS:

Mogi Guaçu promove, nos dias 23 e 24 de junho, a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”. O evento será no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Rosário e reunirá autoridades, profissionais e representantes da sociedade para debater avanços e metas do SUAS.

Leia matéria completa em www.oregional.net

#Noticias #JornalORegional #MogiGuacu #ConferenciaDeAssistenciaSocial #PoliticasPublicas #SUAS20Anos #ParticipacaoSocial #DireitosSociais