MOGI GUAÇU TEM NOVO RECORDE DE CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS E O SEXTO ÓBITO

Mogi Guaçu atingiu a marca de 22 casos notificados de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde na tarde desta terça-feira, dia 9 de junho. No total o Município chega a 227 testes positivos, dentro de um total de 667 notificações de casos relacionados ao coronavírus.

Desse total de notificações, 613 casos são relacionados a pacientes de Mogi Guaçu e 54 de outras localidades. Existem 397 testes negativos e 43 casos suspeitos. A Secretaria de Saúde contabilizou 191 pessoas monitoradas com síndrome respiratória. Do total de casos positivos, 54 se referem a profissionais da área da saúde.

Ainda dentro desse total, 41 pacientes estão em isolamento domiciliar, dois se recuperam em enfermaria, seis estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 171 estão curados. Um novo óbito foi contabilizado no boletim desta terça-feira. A cidade conta com seis óbitos no total, sendo que um caso refere a um paciente de Mogi Mirim que foi atendido na cidade.

O novo óbito é de um paciente de 81 anos, que estava internado desde o dia 3 de junho. Todos os procedimentos necessários para o sepultamento adotando os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde foram tomados. Dos 22 casos positivos desde terça, 18 estão em domicílio, dois estão curados, um permanece internado e o 22º trata-se do óbito.

Em relação aos casos suspeitos, existem 16 pacientes em enfermaria e três em UTI. Cinco óbitos estão sob investigação e 19 pessoas estão em isolamento domiciliar. O município contabiliza 30 óbitos que foram notificados como casos suspeitos por Covid-19 e que ocorreram por outras causas.