Mogi Guaçu terá novo Dia V de Vacinação contra a Covid-19 neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde agendou para o próximo sábado, 20 de novembro, mais um Dia V de imunização livre contra a Covid-19 no município. A ação, denominada de Sábado sem Covid, será realizada em 11 unidades de saúde no período das 8h30 às 15h30.

Estarão disponíveis 4.000 doses para esta etapa, a fim de atender 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a dose de reforço, 3ª dose, estará disponível para três públicos: pessoas com mais de 64 anos e trabalhadores de saúde que receberam a 2ª dose há mais de seis meses e imunossuprimidos com mais de 18 anos, imunizados há mais de 28 dias.

“A primeira vacinação de livre demanda promovida no dia 6 de novembro atingiu mais de quatro mil pessoas, o que mostrou ser uma ação positiva junto à população. Com isso, conseguimos atender um maior número de pessoas e aumentar ainda mais nossos índices de imunização”, comentou o secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo.

Em Mogi Guaçu, até o momento, 243.281 doses foram aplicadas desde o início da campanha, no final de janeiro. São 122.084 imunizados com a primeira dose, 106.687 pessoas com as duas e 3.992 com o antígeno de dose única. Além disso, 10.518 doses adicionais de reforço foram aplicadas.

LOCAIS DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 20 DE NOVEMBRO

USF Martinho Prado

USF Hermínio Bueno

USF Fantinato

UBS Zaniboni I

USF Rosa Cruz

USF Santa Cecília

UBS Centro de Saúde

UBS Parque dos Eucaliptos

UBS Ypê Pinheiro

USF Zaniboni II

UBS Guaçu Mirim