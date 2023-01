Mogi Guaçu terá recapeamento de 12 vias com investimentos do Detran-SP

Mogi Guaçu se prepara para dar início ao recapeamento de 12 vias da cidade a partir de R$ 5 milhões em investimentos destinados ao município pelo Departamento Estadual de Trânsito, o Detran-SP, através do Programa Respeito à Vida. Ao todo, quase um quilômetro de vias receberá asfalto novo. A contração da empresa responsável pela execução é responsabilidade do órgão estadual, com previsão de início dos trabalhos na próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou que o serviço não terá contrapartida da Administração Municipal e que o Programa Respeito à Vida tem por objetivo atender todos os municípios do Estado de São Paulo, destinando verbas específicas para as melhorias solicitadas por cada um deles.

“O programa mobiliza a sociedade civil por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, além de entidades do terceiro setor. Em outra frente, promove convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização”, comentou o prefeito.

É importante ressaltar que o serviço terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, que será responsável pela sinalização viária após a conclusão dos trabalhos. As 12 ruas serão recapeadas receberão, antes do asfalto, serviços de fresagem que irão permitir melhor acabamento.

As vias guaçuanas serão beneficiadas em dois diferentes lotes. “A divisão tem a finalidade de oferecer para os motoristas mais segurança, fluidez e conforto no trânsito”, explicou Falsetti.

O lote I, no valor de R$ 2 milhões, contemplará a Rua Bauru e a Avenida João Batista Assenço, no Jardim Almira, além de outras duas vias do Jardim Santa Maria II: Rua Francisco Coelho Barbosa e Rua Bolívar Franco da Cunha.

Já no lote II, com investimento da ordem de R$ 3 milhões, serão recapeadas as seguintes vias: Rua Leontina Batista Bueno, no Jardim Bandeirantes; Rua Joaquim Coelho Barbosa e Rua Francisco Cândido da Silva, no Jardim Santa Maria II; Rua Mário Galhardoni, no Jardim Almira; Rua Piauí, no Jardim Centenário; Rua Lindor de Souza Leite, no Parque Cidade Nova; e Avenida Foz do Iguaçu, no Jardim Ypê III.