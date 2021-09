Mogi Guaçu treina guardas civis para manuseio de drone

A GCM de Mogi Guaçu conta com os equipamentos para realização de ações de monitoramento, patrulha e mapeamento de área



Desde segunda-feira, 27 de setembro, guardas civis municipais estão participando de um treinamento para manuseio do drone da Guarda Civil Municipal. O curso é ministrado pelo GCM 2° Classe Couto, que compõe o efetivo da corporação há nove anos. Recentemente, ele passou por capacitação com guardas civis da cidade de Santa Bárbara d’Oeste.

O treinamento terá dois momentos: a parte teórica e a prática. “Couto tem dado ênfase à legislação pertinente, montagem, manuseio, manutenção e ao voo propriamente dito, com olhar direcionado para a Segurança Pública”, comentou o secretário de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes.

De acordo com ele, todos os guardas civis interessados podem participar do treinamento, sendo que a parte prática está sendo realizada no ginásio Carlos Nelson Bueno, o Furno. “O intuito é capacitar todo o efetivo operacional, visando grande abrangência de atuação sempre em prol da sociedade guaçuana”, destacou Gomes.

Desde o início do mês, a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu passou a contar com um drone com tecnologia de ponta para realização de ações de monitoramento, patrulha e mapeamento de área. Um importante aliado no combate à criminalidade. “Vale ressaltar que o equipamento já foi extremamente útil em algumas ações, como, por exemplo, a operação que evitou a realização do pancadão no Jardim Sakaida”.

A aquisição do drone foi possível por conta de recursos de emenda impositiva destinada pelo vereador Jéferson Luís.