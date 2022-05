MOGI GUAÇU VENCE COM CHANCE DE CLASSIFICAÇÃO PARA A 2ª FASE DA 9ª TAÇA EPTV DE FUTSAL

A equipe de futsal de Mogi Guaçu venceu por 7 a 5 Águas da Prata pela 9ª Taça EPTV de Futsal. O jogo aconteceu na noite desta quinta-feira, 19 de maio, no ginásio municipal Orestes Quércia, em Cordeirópolis. Com o resultado, o time soma seis pontos e se manteve na terceira colocação do grupo 1. No entanto, os guaçuanos dependem de uma vitória de Hortolândia sobre Americana para se classificar para a 2ª fase da competição. O confronto dos adversários está marcado para a próxima segunda-feira, 23, em Americana.