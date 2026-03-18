Mogi Mirim apresenta plano estratégico e avança no fortalecimento do turismo local

Encontro reuniu empresários e lideranças para discutir ações e impulsionar o setor na cidade

A Prefeitura de Mogi Mirim deu mais um passo importante para o fortalecimento do turismo no município com a apresentação do plano estratégico do setor. O encontro foi realizado na noite de terça-feira (17), no Salão Vermelho da Estação Educação, reunindo empresários, lideranças e profissionais da área.

Conduzido pelo secretário de Turismo, Luis Otavio Frittoli, o Tatáh, o evento apresentou as diretrizes e projetos estruturantes que devem impulsionar Mogi Mirim como destino turístico regional. Mais de 70 participantes estiveram presentes, incluindo representantes de hotéis, bares, restaurantes, agências de turismo, produtores de eventos, artesãos e influenciadores digitais.

Além da apresentação institucional, o encontro foi marcado pela participação ativa dos presentes, que puderam contribuir com sugestões, compartilhar experiências e colaborar na construção das estratégias para o setor. A iniciativa reforça a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada.

Durante o evento, o secretário destacou o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento do turismo. Segundo ele, a proposta é organizar e valorizar os potenciais existentes, criando oportunidades de crescimento econômico e geração de renda para a cidade.

A vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros também participou do encontro e ressaltou a importância do turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e valorização cultural.

A reunião evidenciou o potencial de Mogi Mirim e a força da rede local, apontando a integração entre os diferentes atores como fator essencial para ampliar a visibilidade do município e atrair novos visitantes.

A iniciativa marca o início de uma nova fase para o turismo da cidade, baseada em planejamento estratégico, participação coletiva e compromisso com o desenvolvimento sustentável.

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