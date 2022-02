Mogi Mirim caminha para atingir 95% de esgoto tratado

Há duas semanas, teve início o enchimento do terceiro reator biológico da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Mogi Mirim, operada pela Sesamm (Serviços de Saneamento de Mogi Mirim), no bairro Chácaras São Marcelo. O novo módulo faz com que Mogi Mirim caminhe para atingir 95% de esgoto tratado.

O novo reator biológico faz parte das obras de ampliação da ETE, que também contou com a implantação de mais um sistema de pré-tratamento e decantador. Com dois módulos para tratamento de esgoto desde o início da sua operação, em 2011, a construção da nova unidade se iniciou no segundo semestre de 2020, sendo parte da terceira etapa do projeto de tratamento e afastamento de esgoto realizado no município. O investimento nesta etapa é de aproximadamente R$ 30 milhões.

Também nesta etapa estão sendo realizada a ampliação do coletor-tronco Mogi Mirim, construído à margem direita do rio Mogi Mirim; reforma e adequação da Estação Elevatória de Esgotos, na Avenida Luiz Franklin Silva; e implantação do coletor-tronco Santo Antônio, nas duas margens do córrego que dá nome à rede.

Aliada às obras dos coletores, que serão responsáveis por fazer o escoamento de um volume maior de esgoto até a estação, a ampliação na ETE também eleva a vazão de tratamento de 150 litros por segundo para 225 litros por segundo, passando a ter condições de tratar o esgoto de uma população equivalente a quase 100 mil habitantes.

Com essas melhorias, Mogi Mirim terá um aumento no índice de tratamento de efluentes, chegando a aproximadamente 95% de esgoto tratado.