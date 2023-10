Mogi Mirim comemora 254 anos de história em grande estilo

Por Regina Vicenzotti

Foto Divulgação

Mogi Mirim, uma das cidades mais queridas e históricas do interior paulista, está prestes a comemorar com pompa seu 254º aniversário. E, para comemorar essa data especial, a cidade está se preparando para uma festa que irá encantar moradores e visitantes.

As festividades do aniversário de 254 anos da cidade prometem ser verdadeiramente inesquecíveis. O evento terá início com o hasteamento das bandeiras em uma cerimônia solene, um momento que representa a união e o patriotismo da comunidade.

Em seguida, as ruas de Mogi Mirim ganham vida com um desfile cívico repleto de cores, música e alegria. O desfile é um tributo à história da cidade, exibindo elementos que refletem o passado e o presente, com a participação de escolas, organizações locais e grupos culturais.

No coração do evento, o “Espaço Cidadão” será o epicentro da celebração. A partir das 18h30, este local será palco de diversas atrações, proporcionando entretenimento e diversão para todas as idades. A música contará com o ambiente com a presença do renomado DJ Jam, que irá animar o público com batidas contagiantes.

A cereja do bolo da festa será a apresentação de um dos ícones da música brasileira, Nando Reis. O cantor e compositor promete encantar o público com suas canções emocionantes a partir das 20h. Será um momento especial para celebrar a cultura e a música brasileira em um ambiente repleto de energia positiva.

Além disso, para manter todos bem alimentados durante a comemoração, uma praça de alimentação estará disponível, oferecendo uma variedade de opções culinárias que atendem a todos os gostos. É uma oportunidade para saborear pratos locais e regionais que fazem parte da identidade gastronômica de Mogi Mirim.

A melhor notícia de todas é que a entrada para esse grande evento é gratuita, permitindo que todos os moradores e visitantes aproveitem as festividades sem nenhum custo.

Não perca essa festa incrível, que sem dúvida será uma das mais marcantes da história da cidade de Mogi Mirim.