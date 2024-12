MOGI MIRIM CONQUISTA CLASSIFICAÇÃO HISTÓRICA DE 2º LUGAR GERAL E É PREMIADO EM R$ 150 MIL

Na última sexta-feira, dia 13 de dezembro, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Agricultura, subiu ao pódio e conquistou o segundo lugar geral do Programa Município Agro – Cidadania no Campo, o maior programa agrícola do Estado de São Paulo, que envolve os 645 municípios paulistas. Somente 117 cidades foram premiadas, dentre as 551 participantes, e Mogi Mirim ficou a apenas 0,26 ponto atrás do primeiro colocado.

Com a classificação, o Secretário de Agricultura de Mogi Mirim, Oberdan Quaglio Alves, recebeu das mãos do Governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e do Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Guilherme Piai, a premiação no valor de R$ 150 mil, a ser destinada para as atividades de fomento à agricultura pelo município.

O Programa Município Agro – Cidadania no Campo, teve, neste ciclo, a gerente da Secretaria de Agricultura de Mogi Mirim, Tanyra Amaral, como interlocutora, com a supervisão e orientação do secretário Oberdan Quaglio, a qual desenvolveu os mais de 50 relatórios do programa, pautados nas diretrizes estaduais para a realização das tarefas avaliadas e auditadas pelo Governo do Estado.

Esta foi a maior classificação do município desde quando o programa foi lançado pelo Estado e, pelo terceiro ano consecutivo, Mogi Mirim obteve a certificação Município Agro, a qual, até então, não havia sido conferida à cidade.

Na oportunidade da premiação, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, enfatizou que “este programa é uma joia rara da Secretaria, que premia os municípios que têm boas práticas referentes ao agronegócio”.

Além do prêmio em dinheiro, também foi entregue ao município a medalha de premiação do Ranking Paulista. Na tarde desta terça-feira (17), o prefeito Paulo Silva recebeu a medalha das mãos de Oberdan Quaglio e da gerente Tanyra Amaral. Estiveram presentes neste ano a secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros; e o diretor da CATI regional, Diego Barrozo, do Governo do Estado de São Paulo.