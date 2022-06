Mogi Mirim dá start às disputas na ADR

Nos últimos dias Mogi Mirim estreou no Campeonato de Voleibol da Associação Desportiva Regional. A cidade está inscrita no sub18 e sub20 feminino e na livre masculino. E os jogos que marcaram o início da trajetória da cidade no torneio foram válidos pela sub18 feminino.

Na quinta-feira (9), a equipe foi até o Ginásio do CIC, em São João da Boa Vista e perdeu por 3 sets a 0 para as donas da casa. Parciais de 8 x 25, 10 x 25 e 14 x 25. No sábado (11) foi a vez da equipe treinada por Alex Lucon encarar Jacutinga. O duelo foi no Ginásio Alderige Grossi, em Jacutinga e terminou em 3 sets a 1 para as anfitriãs. As parciais foram de 21 x 25, 14 x 25, 25 x 15 e 25 x 27.

Mogi Mirim está no Grupo B da sub18 feminino, que tem a liderança de São João da Boa Vista, Jacutinga em segundo lugar e Mogi Mirim em terceiro. No Grupo A estão Águas de Lindóia, Artur Nogueira e Pedreira. Mogi Mirim volta a jogar pela categoria no domingo (26), a partir das 8h30, quando recebe Jacutinga no Ginásio Wilson Fernandes de Barros, o Tucurão. No mesmo dia, às 9h, acontece a estreia do sub20 feminino diante de Aguaí.