Mogi Mirim é campeã do Circuito Sesc de Artes 2021 – Batalha de MC’s

O mogimiriano Vitor Inokoshi é o campeão da batalha de MC’s, levando Mogi Mirim ao lugar mais alto da premiação. A vitória veio após diversas disputas online realizada entre os dias 9 e 19 de setembro, no Circuito Sesc de Artes 2021. A ação cultural contou com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi Mirim e o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Mirim).

O Circuito Sesc de Artes é um evento anual e, em 2021 a Batalhas de MC’s ocorreu de forma inédita no cronograma de atividades, com o auxílio do CPBMC (Circuito Paulista de Batalha de MC’s). O CPBMC é uma organização independente do estado de São Paulo, que por vários anos vem fazendo o trabalho de organizar e catalogar as batalhas de rima presentes em cada região do estado.

Evento

O Estado de São Paulo foi dividido em 4 regiões: Jundiaí, Sorocaba, Campinas (região da qual Mogi Mirim está inserida) e Piracicaba, somando, no geral, mais de 30 cidades.

Depois de uma jornada de 3 etapas e mais de 30 participantes, Vitor Inokoshi, tornou-se Campeão do Circuito Sesc de Artes 2021 – Batalha de MC’s. Nas semifinais e final, os MCs estavam presentes em uma das unidades do SESC para a disputa. Apresentador e jurados estavam remotos. O evento ocorreu sem público, apenas online, transmitido nas redes do Sesc.

Inokoshi

Vitor Inokoshi tem 22 anos. É organizador da “Batalha do Teatro”, batalha de MC’s que ocorre em Mogi Mirim há mais de quatro anos, no Teatro de Arena. Além de organizar e concretizar conexões entre Mogi Mirim e diversas cidades da região na cena de batalha de MC’s, ele também é um MC que coleciona diversos títulos em diversas cidades, como Araras, Rio Claro, Santos, entre outras. Vitor também participou de dois anos seguidos da etapa regional de batalhas, organizada pelo CPBMC (2018 em Rio Claro e 2019 em Campinas).