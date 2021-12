Mogi Mirim é campeã na categoria Interlocutor Articulado do Programa Município VerdeAzul

Nesta edição do programa, Mogi Mirim conquistou o lugar mais alto do pódio

A Secretaria de Agricultura de Mogi Mirim conquistou o Prêmio Interlocutor Articulado na edição 2021 do Programa Município VerdeAzul (PMVA).vSob a orientação e supervisão do secretário de Agricultura e de Meio Ambiente, Oberdan Quaglio, a assessoria da Pasta, Tanyra Amaral, desenvolveu as atividades no município, além da articulação com representantes de diversas cidades, e recebeu o reconhecimento dos parceiros do programa na região da UGRHI Mogi Guaçu. Além de Tanyra, os interlocutores Anderson e Julio, dos municípios de Itapira e Guatapará, respectivamente receberam a premiação. Nesta edição do programa, Mogi Mirim conquistou o lugar mais alto do pódio.

O Prêmio Interlocutor Articulado é concedido ao representante de cada região do PMVA pelo desempenho do trabalho individual em prol das causas ambientais, dentre as 645 cidades do Estado, divididas em 11 regiões.

Segundo destacou Tanyra, esta conquista só foi possível graças ao empenho de todas as Secretarias do Governo de Mogi Mirim e seus órgãos vinculados, e da condução de seus respectivos Secretários e equipe de servidores, que se dedicaram a colaborar no desempenho das atividades, que foram o pilar para ocorrer a articulação que levou ao prêmio. “Sem o apoio e o ‘vestir a camisa’ de todos, as ações que compuseram o trabalho desta Gestão no Programa Município VerdeAzul não poderiam ser cumpridas e, sem isso, seria muito difícil conduzir o diálogo articulado com os demais municípios. Esta vitória é do município, de todos que fizeram acontecer!”, enfatizou.

A cerimônia de entrega do certificado e do troféu ocorreu em São José do Rio Preto, nesta quinta-feira (16), e contou com a presença do Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos Penido, e do Coordenador do Programa Município VerdeAzul, José Walter Figueiredo Silva.