MOGI MIRIM É CONTEMPLADA COM O PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL DO GOVERNO DO ESTADO

Mogi Mirim terá uma programação especial no aniversário de 255 anos e parte das atrações virá do Difusão CultSP, um programa de difusão cultural do Governo do Estado, que valoriza a cultura local e promove o intercâmbio cultural, contribuindo para a formação de público e para a economia criativa. A cidade foi contemplada pelo programa, que destinará uma verba de até R$ 20 mil para a realização de eventos culturais.

Para ter direito a esse recurso, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, se inscreveu na chamada pública aberta pelo Governo do Estado de São Paulo, propondo a utilização desse valor em atrações para o evento em comemoração ao aniversário da cidade, que acontece no dia 22 de outubro, no Espaço Cidadão.

Contemplada, a Prefeitura agora definirá junto à Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas nos programas de difusão cultural, quais atrações serão escolhidas para integrar a programação de aniversário da cidade.

Pela chamada pública, o ‘Amigos da Arte’ apoiará com a contratação e pagamento do cachê das atividades artístico culturais. “Dentro do portfólio deles de atrações, estamos pensando em algo para a criançada e para a abertura do show principal. Trazer uma atração diferente para o aniversário”, adiantou o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Henrique Dalbo.