MOGI MIRIM ENCERRA CAMPANHA DO AGASALHO COM ARRECADAÇÃO RECORDE: MAIS 8 MIL PEÇAS DE ROUPAS E QUASE 500 COBERTORES

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, encerrou no último domingo (31), a Campanha do Agasalho 2022, em parceria com a EPTV e o Fundo Social do Estado de São Paulo.

Desde 25 de abril, quando a campanha foi iniciada, o Fundo Social disponibilizou caixas de arrecadação em mais de 15 pontos espalhados pela cidade. A coleta de roupas e agasalhos femininos, masculinos, infantis, calçados e cobertores, dentre outros (novos e semi-novos), passou a ocorrer periodicamente e o resultado foi além do que se esperava.

No total, o Fundo Social de Mogi Mirim arrecadou – por meio de doações – 8.046 peças de vestuário e 467 cobertores. Destes 467 cobertores, 300 eram novos, enviados exclusivamente pelo Fundo Social do Estado.

Boa parte da arrecadação já foi distribuída às famílias mais carentes do município, por meio dos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), e também nas ações do Varal Solidário, realizadas em Martim Francisco, Horto de Vergel e na sede do Fundo Social ao longo do mês de junho. Moradores de rua também receberam, através do SOS Cristão, kits completos com mochila, bonés, meias e cobertores.

“O resultado foi extraordinário. Conseguimos aumentar a arrecadação de roupas e cobertores, distribuir rapidamente a maioria e, assim, ajudar a população que mais precisa”, comentou Lúcia Guerreiro, responsável pelo desenvolvimento da Campanha do Agasalho 2002, em Mogi Mirim.

A Campanha do Agasalho 2022 contou com a parceria das secretarias municipais de Educação, Suprimentos e Qualidade e Agricultura, além de grupos voluntários, associações e empresas privadas.

Foram parceiros do Fundo Social nesta corrente do bem: Spasso Sabores, Supermercado Ponto Novo, Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim, Grupo de Escoteiros Valentino Balestro, Grupo de Escoteiros Encanto das Matas, Drogaria Danielle, Escola Sapequinha & Sei, Supermercado Lavapés, Supermercado Good Bom, Delegacia de Polícia de Mogi Mirim, Armazém Agroverde, Sabó, Faculdade Santa Lúcia, Condomínio Portal do Lago, Milfarma e Eaton.