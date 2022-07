MOGI MIRIM ESTREIA NESTE SÁBADO NOS JOGOS REGIONAIS

A equipe de voleibol sub21 feminina de Mogi Mirim estreia neste sábado (9) na 64ª edição dos Jogos Regionais. Esta será a primeira modalidade da cidade a participar da versão deste ano da competição que reúne 40 cidades da 4ª Região Esportiva de São Paulo.

O time comandado por Alex Lucon vai até Atibaia. A partir das 14h, a equipe enfrenta Campinas em duelo agendado para o Ginásio José Pires Alvim, o Elefantão. O sub21 feminino terá ainda como rivais Valinhos, Amparo e Atibaia. O campeão será conhecido ao final do turno único.

Além do jogo de Mogi Mirim x Campinas, às 15h, tem Atibaia x Amparo. Mogi voltará a jogar pela categoria no sábado (16), a partir das 14h, contra Valinhos. No domingo (17), às 10h, enfrenta Amparo e, no sábado (23), fecha a participação diante de Atibaia, a partir das 14h. Os jogos serão todos no Elefantão.