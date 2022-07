MOGI MIRIM ESTREIA NO HANDEBOL FEMININO SUB21 DOS REGIONAIS

Nesta sexta-feira (29) Mogi Mirim estreia no handebol da 64ª edição dos Jogos Regionais. A equipe, formada em parceria da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, com o Clube Mogiano, integra a categoria sub21 feminina.

Comandadas por Bruno Camargo, as atletas enfrentam Mococa na estreia. O duelo será na casa das rivais, no Ginásio Mário Dário, o Russão, a partir das 20h. Já o segundo confronto depende do resultado do primeiro. É que quem perder a partida entre Mogi e Mococa volta a jogar no sábado (30), contra Hortolândia, às 9h. Já o vencedor do duelo enfrenta Hortolândia às 9h de domingo (31). O handebol feminino sub21 é disputado pelas três cidades e ocorre neste formato de triangular decisivo. A melhor campanha fica com o ouro e as duas melhores avançam para a fase final dos Regionais, que são os Jogos Abertos, previstos para ocorrer de 3 a 15 de outubro, em São Sebastião (SP). Mogi Mirim é a atual campeã do sub21 feminino dos Jogos Regionais. Em 2019, a cidade, também em parceria com o Recanto, faturou a medalha de ouro na edição realizada em Americana (SP).