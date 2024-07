MOGI MIRIM HOMENAGEIA MONSENHOR NARDIN COM BUSTO COMEMORATIVO NA PRAÇA RUI BARBOSA

Com apoio da Prefeitura de Mogi Mirim, foi inaugurado na tarde desta quarta-feira (10) o busto comemorativo em homenagem ao Monsenhor José Nardin. O ato aconteceu na Praça Rui Barbosa, com direito à acolhida do público por integrantes da Banda Lyra Mojimiriana e execução do Hino de São José pelo Coral Santa Cecília. O evento reuniu representantes do segmento histórico, cultural e religioso da cidade, secretários municipais, convidados e população.

A inauguração do busto aconteceu dentro do mês de nascimento e falecimento do homenageado. Monsenhor Nardin nasceu em Piracicaba em 8 de julho de 1915, tendo falecido em 27 de julho de 2008, aos 93 anos. Veio para Mogi Mirim, já ordenado sacerdote, como coadjutor do Monsenhor Moysés Nora.

Com relevantes serviços prestados nas esferas eclesiástica, social e educacional, Monsenhor Nardin foi responsável em administrar as reformas da Igreja do Carmo, das capelas da Santa Cruz e do Mirante, e da ermida de São Benedito, bem como a construção das capelas do Tucura e do Aterrado, e do Educandário Nossa Senhora do Carmo. Sua obra mais imponente e marcante foi o acabamento na Matriz de São José.

A iniciativa de homenagear Monsenhor Nardin como figura histórica de Mogi Mirim partiu do Monsenhor Clodoaldo Paiva, que reuniu uma comissão com essa finalidade. Um dos membros dessa comissão é o ex-vereador Gérson Rossi, que em 2019, ainda na função legislativa, apresentou um requerimento, aprovado por unanimidade, para instalar um busto em homenagem ao Monsenhor Nardin em praça pública. A iniciativa foi autorizada pelo Executivo.

O busto foi confeccionado pelo artista mogimiriano Paulo Henrique Longatto, com base nas fotografias de acervos de famílias da cidade com quem o religioso manteve estreito vínculo. Para custear o monumento, houve uma campanha de arrecadação de fundos. Houve a confecção de um livro-ouro de doações, cuja arte da capa é de autoria de Lena e Moisés Celegatti.

Durante o descerramento do busto, sob a execução do Hino de São José, cuja letra é do Monsenhor Nardin e a musicalização da maestrina Maria Conceição Piccolomini de Azevedo, membros da diretoria do Educandário Nossa Senhora do Carmo, funcionários e assistidos pela instituição fundada pelo homenageado, depositaram uma coroa de flores junto ao monumento.