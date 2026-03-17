Mogi Mirim investe na compra de mais de mil colchonetes para escolas da rede municipal

Equipamentos serão distribuídos em unidades de educação infantil e ensino integral para garantir mais conforto aos alunos

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou a distribuição de 1.040 novos colchonetes para unidades da rede municipal de ensino. Os materiais são destinados a escolas com educação infantil e período integral, contribuindo para melhorar a rotina dos alunos.

Os colchonetes estão sendo entregues em Centros Educacionais Municipais de Primeira Infância e Escolas Municipais de Educação Básica. Nesta segunda-feira, 16 de março, o prefeito Paulo Silva e a secretária de Educação acompanharam a chegada dos materiais.

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca oferecer mais conforto e acolhimento às crianças, especialmente aquelas que permanecem nas unidades durante todo o dia. Os itens serão utilizados em momentos de descanso, fundamentais para o bem-estar e o desenvolvimento dos alunos.

A Prefeitura destaca que a melhoria da estrutura das escolas também faz parte do processo de aprendizagem, garantindo um ambiente mais adequado, equilibrado e preparado para atender os estudantes.

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