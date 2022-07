MOGI MIRIM PASSA A TRATAR O ESGOTO DE 95% DA POPULAÇÃO

Com a entrada em funcionamento de mais um módulo, a ETE de Mogi Mirim

amplia o tratamento de esgoto de 83 para 95% dos habitantes

Dia 15, às 10h00, o prefeito de Mogi Mirim, Paulo Silva inaugura mais

uma etapa de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que

permitirá a ampliação do tratamento dos efluentes domésticos de 83

para 95% da população no município.

A cerimônia contará também com a presença de Paulo Roberto Oliveira,

CEO da GS Inima Brasil, Paulo Tarso de Souza, presidente do SAAE Mogi

Mirim, de Fred Guidoni, secretário Executivo de Desenvolvimento

Regional do Estado de São Paulo, de Gilson Santos de Mendonça,

superintendente regional da Sabesp, e de Carlos Roberto Ferreira,

diretor presidente da SESAMM – Serviços de Saneamento de Mogi Mirim,

empresa brasileira de saneamento responsável pela implantação e

operação da ETE Mogi Mirim.

Com o investimento de mais de R$ 30 milhões em 2022, a SESAMM entrega a

terceira etapa da expansão do sistema de esgotamento sanitário, com a

construção de uma unidade de tratamento preliminar com capacidade de

processar 150 litros de efluentes por segundo (totalizando a vazão

prevista para o fim do contrato), um reator biológico, um decantador

secundário e mais uma centrífuga.

Esses recursos deram a ETE de Mogi Mirim a capacidade de elevar a vazão

do efluente tratado para 225 l/s.

A SESAMM

_Criada em 2008 para operar os serviços de esgoto de Mogi Mirim por 30

anos, a SESAMM – Serviços de Saneamento de Mogi Mirim é controlada

pela GS Inima Brasil, SABESP e ECS. A SESAMM também é responsável

pela complementação da implantação do sistema de afastamento de

esgotos, implantação e operação do tratamento dos efluentes. Em

2019, a concessionária foi a primeira empresa brasileira de saneamento

a investir na geração de energia solar, por meio de placas

fotovoltaicas, para complementar o consumo de energia de sua ETE. Hoje

essa energia limpa e renovável responde por 30% da energia consumida na

operação da unidade.