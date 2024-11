Mogi Mirim promove a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o Comdema (Conselho Municipal de Meio Ambiente), promovem, no dia 10 de dezembro, no Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Mogi Mirim, que vai debater as propostas da sociedade civil para elaboração de políticas públicas para preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

As conferências municipais são a primeira etapa da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, marcada para maio de 2025, em Brasília. O evento é precedido de cinco pré-conferências abertas ao público, com objetivo de colher as sugestões e demandas da população. Além disso, já está disponível um formulário online com espaço para aqueles que querem enviar suas propostas por escrito.

Em dezembro, as propostas serão votadas, validadas e encaminhadas para a Conferência Estadual, agendada para o período de 3 a 14 de março de 2025, em São Paulo. “A Conferência Municipal é fundamental para a discussão sobre a resiliência das cidades que deve ser ampliada por meio de políticas públicas ambientais que levem em conta as necessidades específicas do município”, afirma Isabela Guardia, presidente do Comdema.

Isabela acrescenta que o planejamento urbano tradicional não leva em consideração os efeitos destrutivos dos eventos climáticos, potencializados pelas condições urbanas ambientalmente hostis. “Dessa forma, destacamos a importância do Comdema na articulação dessa Conferência, promovendo o diálogo e garantindo que a população seja diretamente beneficiada, fomentando a resiliência de nossa cidade, com ampliação da floresta urbana, conservação de solo e manejo adequado dos recursos hídricos”.

Para Gleise Regina Bertolazzi dos Santos, professora do Centro Paula Souza, a Conferência Municipal de Meio Ambiente é importante para envolver a população na questão ambiental, que geralmente é debatida somente nas escolas. “As pré-conferências serão oportunidades de aprendizados e reflexões para todo cidadão que quer obter conhecimento sobre as novas condições naturais que o planeta tem adquirido e pelas quais nós, sociedade, estamos passando, e como podemos nos adaptar, fazendo nosso papel de cidadãos conscientes, articulando políticas com a governança local”, comentou Bertolazzi.

PREPARAÇÃO

Um encontro de abertura foi promovido pela secretaria de Meio Ambiente e o Condema no dia 30 de outubro, na sede do Museu de Arte de Mogi Mirim (MAMM). Concorrido, o evento lotou o auditório com representantes de conselhos municipais, do Saae, da Defesa Civil, de entidades da sociedade civil organizada, empresários e produtores rurais.

Contou ainda com a palestra “Emergência climática: o desafio da transformação ecológica”, apresentada pelo Dr. Antoniane Arantes de Oliveira Roque, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Roque falou sobre a importância das florestas na manutenção de mananciais de água e destes na saúde do solo, reiterando o papel essencial dos produtores rurais no enfrentamento à emergência climática. “O rural não é vilão, tem que ser parceiro”, afirmou o engenheiro da Cati.

O zootecnista Diego Barrozo, diretor técnico da Cati Regional Mogi Mirim, ressalta a importância da Conferência no dia 10/12 para a construção de um futuro sustentável e resiliente nas comunidades locais. “É uma oportunidade vital para que, além da população urbana tradicional, os extensionistas e a população rural ajudem a formular políticas públicas que promovam sustentabilidade, justiça climática e resiliência comunitária diante das mudanças climáticas”, afirmou Barrozo.

AGENDA

A agenda de encontros que precedem a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Mogi Mirim é conectada com os cinco eixos temáticos da 5ª Conferência Nacional. Começa no dia 21 deste mês, às 18h30, e terá como tema “Governança e Educação Ambiental”, com palestra da professora Gleise Regina Bertolazzi dos Santos, do Centro Paula Souza de São Paulo.

No dia 26, os especialistas Elaine Navarro e Luiz Roberto Di Martini, representantes da Defesa Civil, vão falar sobre “Adaptação e Preparação para Desastres”. No dia 27, serão dois encontros: no primeiro, a pedagoga Erika Cândido, coordenadora do MAMM, vai abordar sobre “Justiça Climática”; no segundo, o tema “Transformação Ecológica”, será explanados pelo Engenheiro Ambiental Guilherme Lucas de Laurentis, da GL Serviços Ambientais Ltda.

O último encontro temático acontecerá no dia 28, quando o professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), falará sobre o tema “Mitigação”.

Todas as pré-conferências acontecerão no mesmo horário, na sede do ICA, que fica à Avenida Brasília, 350, no bairro Nova Mogi, ao lado da Emeb “Dona Sinhazinha”.