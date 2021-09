MOGI MIRIM PROMOVE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL E DE PELE

A campanha preventiva prosseguirá até o dia 27 de Outubro

A partir de quarta-feira (22), a Secretaria de Saúde intensificará as ações de combate ao câncer bucal e de pele. A campanha preventiva prosseguirá até o dia 27 de Outubro. Neste período, a Saúde atenderá à população através de duas frentes de trabalho.

UBS

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a programação de atividades prevê ações de conscientização sobre a importância e necessidade de prevenir o câncer de pele desde a infância, além de alertar sobre os sinais do câncer de pele. O dentista da UBS também fará avaliação bucal e, se confirmada a lesão, a pessoa terá o atendimento agendado no Centro de Especialidade Odontológica no CEM.