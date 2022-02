Mogi Mirim receberá Torneio Regional de Natação em março

Mogi Mirim receberá no mês de março uma edição do Torneio Regional Petiz a Sênior de Natação, que é promovido pela Federação Aquática Paulista (FAP). A competição será no dia 26 de março, e acontecerá na piscina olímpica do Clube Mogiano, reunindo atletas de toda a região.

Após manifestar interesse em organizar a competição, a Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel) recebeu o sinal verde da Federação Paulista. Além da FAP, a Sejel promoverá o evento em parceria com o Clube Mogiano e com o apoio da Academia Free Play Sports. O Torneio Regional envolverá as cidades que compõem a 2ª Região da Federação Aquática Paulista.

“Queremos ampliar o calendário de atividades da Sejel e trazer um evento deste porte é muito importante. Temos tradição na natação e vamos ampliar ainda mais o acesso da população a esta modalidade”, frisou Wilians Mendes, Secretário de Esporte Juventude e Lazer.