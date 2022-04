MOGI MIRIM REÚNE 358 ATLETAS EM TORNEIO REGIONAL E FATURA 19 MEDALHAS

Mogi Mirim foi a casa da natação regional no último sábado. Em uma iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte, foi promovido no dia 26 de março o Torneio Regional Petiz a Sênior da 2ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP). O evento teve o apoio do Clube Mogiano, palco da competição, e da Free Play, além do envolvimento de outras secretarias, como de Cultura, Saúde e Segurança Pública.

O torneio reuniu 19 equipes de 19 cidades diferentes. Mogi Mirim foi representada pela Prefeitura de Mogi Mirim/Free Play, que contou com 18 nadadores inscritos. Após o aquecimento, que teve início às 6h45, foi realizada a cerimônia oficial de abertura.

Marcaram presença o Secretário de Governo, Massao Hito, que representou o Prefeito Paulo Silva; o Secretário de Esporte Juventude e Lazer, Wilians Mendes, o então Secretário Interino de Esporte Juventude e Lazer, André Luís de Oliveira, os vereadores Dirceu Paulino, Luzia Cristina e Márcio Ribeiro, e a assessora parlamentar Dina Boveloni, que representou o vereador Alexandre Cintra.

A Presidente do Conselho Municipal de Esporte Juventude e Lazer, Rosa Maria Silva, também prestigiou o evento, que teve a presença do gestor da FAP, Flávio Campos e do delegado da 2ª Região da FAP, Marcelo Matiusso. No total, 34 árbitros foram enviados pela FAP, em um evento que teve a estrutura encabeçada pela Secretaria de Esporte, em parceria com o Clube Mogiano e a Free Play, elogiada pelos representantes da Federação. “As condições estão fantásticas. Sem dúvida alguma é possível trazer eventos ainda maiores para Mogi Mirim”, comentou Matiusso.

Para Wilians Mendes, a competição foi um passo dado de olho no futuro. “Estamos em retomada e, pelo calendário, esta era uma oportunidade de mostrar o quanto a nossa cidade é capaz de realizar um evento grande como este. Porém, a Secretaria de Esporte, seguindo as diretrizes do nosso Prefeito Paulo Silva, sonha mesmo é em colocar em prática os projetos de inclusão das várias modalidades e nisto incluímos a natação. Dar às crianças e adolescentes, que não têm condições de praticar determinadas modalidades, a oportunidade de ter contato com elas. O próximo passo é gerar e fortalecer as turmas de iniciação, inclusive com aulas dentro do Clube Mogiano, que tem uma estrutura maravilhosa e, aí sim, pensar em trazer um torneio maior, como um Campeonato Paulista para cá”, destacou o secretário.

Competição

358 nadadores se inscreveram para nadar na piscina olímpica do Recanto, homologada pela Federação Aquática Paulista em 2019. Foram 220 atletas no masculino e 138 no feminino. Pelo regulamento, a categoria com nadadores mais jovens era a petiz 1, com atletas nascidos em 2011. Outras oito faixas etárias englobavam competidores nascidos entre 2003 e 2010 e na sênior estavam os atletas mais experientes, nascidos até 2002.

Além da Prefeitura de Mogi Mirim/Free Play, também estiveram na competição a A3 Atibaia, Adi/Prefeitura Indaiatuba, Apan Itatibense, Apani Seme Itu, Associação Atlética Ararense, Esporte Clube Barbarense, Clube de Campo De Piracicaba, Corinthians, Gran São João/Anel, Natação Americana, Nosso Clube de Limeira, Prefeitura de Mogi Guaçu/SEL, Grêmio União Sanroquense, Sociedade Esportiva Aquática de Sorocaba, Sport Site/SEL-Valinhos, Tênis Clube de Campinas, Time Jundiaí e Unisanta.

No total foram 34 provas, sendo que algumas delas chegavam a ter seis séries diferentes, totalizando mais de 40 nadadores. Mogi Mirim faturou um total de 19 medalhas, sendo 10 ouros, seis pratas e três bronzes. Destaque para os três ouros cada de Ana Clara Brito Vidolin (petiz 2) e Bárbara Cecato Barboza (junior/sênior). Tomas Coradi Lino (junior/sênior) e Lucas Morari Donegá (infantil 2) ganharam dois ouros cada.