Mogi Mirim REÚNE TIMES DO QUARENTÃO NO DIA 8



Na terça-feira (8), acontece a primeira reunião para a realização do Campeonato Municipal de Futebol Quarentão. O encontro entre representantes da Sejel e das equipes interessadas em participar da edição 2022 será no Salão Vermelho da Estação Educação.



A organização já iniciou os contatos com as equipes que participaram da última edição, realizada em 2019. Porém, aquelas em que os dirigentes não forem encontrados ou que não tenham disputado, mas tenham interesse, estão convidadas a participar da reunião.



“A competição está aberta a todos os clubes interessados. Esta é uma faixa etária (40 anos ou mais) que movimenta um número muito legal de atletas por toda a cidade e esperamos realizar um campeonato muito legal neste retorno”, frisou Wilians Mendes, secretário de Esporte.



Neste encontro, aliás, será apresentada uma ficha de manifestação de interesse e entregue uma ficha de inscrição de atletas, que deverá ser entregue, com ao menos sete atletas registrados, até o dia 1º de março. Também serão discutidas as diretrizes do torneio, bem como o regulamento. A previsão de início dos jogos é para o dia 27 de março.