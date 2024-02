Mogi Mirim sedia encontro regional para debater desafios do setor varejista

Reunião será realizada pelo Sincomercio da cidade e pela FecomercioSP, com a presença de sindicatos de 16 municípios

No próximo dia 8 de março, o Sindicato do Comércio Varejista de Serviços e Turismo de Mogi Mirim (Sincomercio) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) realizarão uma reunião para discutir as demandas e os desafios enfrentados pelos setores de Comércio e Serviços na região. O evento, fechado, será destinado exclusivamente aos representantes dos sindicatos que compõem a Câmara Regional Sudeste do Conselho do Comércio Varejista (CCV) da Federação.

O encontro — que tem como anfitrião o presidente do Sincomercio de Mogi Mirim e conselheiro do Senac, José Antonio Scomparin — contará com as participações do presidente-executivo da FecomercioSP, Ivo Dall’Acqua Júnior, do assessor econômico Jaime Vasconcellos e do assessor jurídico Paulo Igor. Além de Mogi Mirim, estarão presentes representantes de sindicatos do Comércio Varejista de 15 cidades pertencentes à Câmara Regional Sudeste: Itu, Jundiaí (varejista, feirantes e vendedores ambulantes), São Roque, Itararé, Sorocaba, Itapetininga, Itapeva, Itapira, Campinas (varejista, lojista, feirantes e vendedores ambulantes), Piracicaba, Limeira, Americana, Rio Claro, Mogi Guaçu, Osasco.

O presidente do Sincomercio de Mogi Mirim destaca a relevância do evento. “Receber essa reunião em Mogi Mirim é uma oportunidade única para que mais pessoas e instituições compreendam o comprometimento com o futuro das empresas do comércio varejista”, afirma Scomparin. “O encontro é de suma importância para o cenário empresarial da região, proporcionando um espaço para a troca de ideias e a busca por soluções conjuntas sempre com foco no fortalecimento do setor e na melhoria do ambiente de negócios”, complementa o presidente.

Entre outros temas previstos na reunião, destaque para a aplicação da Reforma Trabalhista (lei 13.467/17) a contratos anteriores às mudanças feitas na CLT, assunto que está em processo de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho (TST), e os efeitos jurídicos e econômicos dessa decisão para as empresas. Alem disso, será analisada a prorrogação da Portaria nº 3.665 do Ministério do Trabalho, sobre o funcionamento do comércio aos feriados.

