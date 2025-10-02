Mogiano e Mogianinho fazem surpresa em aniversário de 75 anos de fã em Engenheiro Coelho

O aniversário de 75 anos de Orides Cardoso, morador de Engenheiro Coelho, foi marcado por uma surpresa emocionante: a presença inesperada da dupla sertaneja Mogiano e Mogianinho, dupla de admiração de longa data do aniversariante. A visita, organizada pela esposa de Orides e pela filha Daniela, emocionou a família e trouxe lembranças de décadas do sertanejo.

“Foi uma alegria muito grande, uma surpresa mesmo, porque eu não sabia. Minha esposa e minha filha organizaram tudo. Quando eles chegaram, foi uma festa. Dei muita risada, fiquei muito feliz. Em 75 anos de vida, nunca tive uma surpresa dessa. É uma dupla muito querida, que mantém vivo o sertanejão de raiz. A gente tem que preservar essas pessoas e essa música que tem tanto sentido para nós”, contou Orides.

Uma história de admiração

A relação de Orides com a dupla começou há muitos anos, em Mogi Mirim, quando foi apresentado aos irmãos por um amigo. Desde então, acompanhou inúmeros shows e se tornou parceiro e admirador da trajetória dos artistas. “Deus que dê saúde para todos nós. A admiração é de longa data”, disse ele.

65 anos de carreira e tradição sertaneja

Naturais de Mogi Mirim (SP), Mogiano (José dos Santos Moreno) e Mogianinho (João Cleto Moreno) iniciaram a carreira em 1957 com o nome “Irmãos Moreno”, adotando mais tarde o nome artístico em homenagem à cidade natal. Ao longo de 65 anos de estrada, gravaram dez discos e um álbum em tributo a Tonico & Tinoco, dupla que foi referência para sua carreira.

Entre os sucessos, estão clássicos como Dois Morenos, A Caminho do Sucesso e Minha Terra, que marcaram gerações e ajudaram a manter viva a tradição do sertanejo raiz. Reconhecidos por seu vínculo com Mogi Mirim, os irmãos também participaram de programas de rádio e televisão, como TV Aparecida, Rádio Cultura de Mogi Mirim, Caravana do Bolinha, além de diversas apresentações pelo Brasil.

Um presente especial

A surpresa no aniversário de Orides não apenas emocionou o anfitrião, mas também reafirmou o valor das amizades construídas ao longo do tempo e a importância de preservar a música sertaneja tradicional. “Foi um presente de coração. Eles fizeram parte da minha vida e ainda fazem. Vou guardar esse momento para sempre”, resumiu Orides.