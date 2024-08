Morador de Jaguariúna cai em golpe de Compra de Veículo pela Internet

Na última semana, um morador de Jaguariúna procurou a unidade policial local para relatar um golpe sofrido durante uma negociação de compra de veículo pela internet. A vítima, atraída por um anúncio de venda de um Fiat Prêmio, ano 1988, foi enganada por um suposto vendedor da cidade de Santo Antônio de Posse.

De acordo com o relato registrado, o golpista, que se apresentou como “J.”, orientou a vítima a se encontrar com seu primo “J.” em um mercado da cidade para verificar o veículo. Durante o encontro, J. mostrou o carro e acertou com a vítima que a transação seria concluída no dia seguinte, após a transferência do veículo, que estava em nome da mãe de J.

No dia seguinte, antes de seguir para o mercado, a vítima entrou em contato novamente com J., que forneceu uma chave PIX para a realização do pagamento. Contudo, ao tentar realizar a transação, a chave estava bloqueada. J., então, enviou dois boletos, totalizando R$ 3.500,00, para que a vítima realizasse o pagamento em uma casa lotérica, sendo o beneficiário, supostamente filho de J.

Após efetuar o pagamento, a vítima retornou ao mercado para buscar o veículo. No entanto, ao chegar, J. informou que também havia sido enganado pelo suposto vendedor e que, por não ter recebido a transferência do veículo, não poderia entregar o carro.

A Polícia Militar de Santo Antônio de Posse foi acionada, mas informou que, por se tratar de um golpe realizado pela internet, nada poderia ser feito no momento. A vítima foi orientada a respeito do prazo de seis meses para a representação do caso.

Este incidente serve como um importante alerta sobre os cuidados necessários ao realizar transações online, especialmente quando envolvem grandes quantias de dinheiro. Desconfie de situações suspeitas e sempre verifique a procedência dos vendedores antes de realizar qualquer pagamento.