Morador recebe alta após usar pulmão artificial na luta contra Covid-19

Após 73 dias internado, o analista de logística Paulo Sérgio Smizmaul, 53 anos, venceu uma dura batalha contra a Covid-19. O morador de Paulínia (SP) recebeu alta do hospital nesta sexta-feira (10) e contou que passou mais de um mês ligado a um pulmão artificial enquanto seu órgão se recuperava – o tratamento utilizado foi o mesmo do ator Paulo Gustavo, a ECMO. Apesar da gravidade do quadro, ele afirmou que sempre se manteve confiante: “Nunca me passou a morte pela cabeça”.