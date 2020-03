Moradora de Artur Nogueira morre em acidente na SP 107

A moradora de Artur Nogueira Lucely Cardoso Sá morreu em um acidente entre a moto que pilotava e um automóvel na Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP 107) entre Artur Nogueira e Holambra. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 18h30, desta quinta-feira, dia 05, na SP 107, quando a moto pilotada por Lucely colidiu contra um automóvel, modelo Volkswagen/Gol que tentava cruzar a via na altura do Bairrinho. O motorista do automóvel disse que a mulher que pilotava a moto tentou ultrapassar pela direita um caminhão que estava a sua frente e veio a chocar-se com seu automóvel.

Lucely foi socorrida até o Hospital Bom Samaritano, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O local do acidente deve passar por perícia, mas não houve necessidade de interromper o trânsito naquele ponto onde ocorreu o acidente.