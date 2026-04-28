Moradores de Artur Nogueira relatam problemas com abastecimento e qualidade da água

População aponta falta frequente e questiona coloração e odor da água distribuída no município

Moradores de Artur Nogueira continuam enfrentando dificuldades com o abastecimento de água em diversos bairros da cidade. Além das interrupções constantes no fornecimento, a população também passou a relatar problemas na qualidade da água que chega às residências.

De acordo com relatos compartilhados nas redes sociais, muitos moradores afirmam que a água apresenta coloração alterada e cheiro forte, o que tem gerado dúvidas sobre a sua utilização para consumo e atividades domésticas. A situação tem causado preocupação e levado moradores a questionarem a segurança do serviço.

Em nota, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira informou que, apesar das características observadas, a água distribuída não apresenta riscos à saúde. O órgão também já havia alertado que o sistema de abastecimento opera em estado crítico, com reservatórios no limite devido ao alto consumo e às altas temperaturas.

A autarquia destacou ainda que segue trabalhando em medidas para melhorar o abastecimento, incluindo projetos de ampliação da capacidade do sistema, além de ações de manutenção e fiscalização para reduzir o desperdício.

Fonte: G1 Campinas

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