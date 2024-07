Moradores de Artur Nogueira sentem o impacto da crise hídrica

De Artur Nogueira

Moradores de diversos bairros de Artur Nogueira já sentem os efeitos da crise hídrica anunciada recentemente pela prefeitura, diante dos baixos níveis de chuva na região, o que causou uma baixa significativa da capacidade da lagoa Cotrins, principal fonte de abastecimento da cidade. Através das redes sociais muitos moradores, principalmente dos bairros que ficam em pontos mais altos da cidade, como o Itamaraty, Bela Vista II e Sacilotto II, reclamam da falta de água constante em suas residências e comércios, causando transtornos na sua rotina e no seu trabalho.

Na tarde desta quarta-feira, dia 17 de julho, um pequeno grupo de moradores fez uma manifestação pacífica em frente à prefeitura, durante a realização da feira livre no calçadão da rua XV de Novembro. Com cartazes e palavras de ordem, eles pediam que a administração municipal se manifeste para explicar a falta de água em alguns bairros e o que pode fazer para amenizar o problema.

A sra. Maria Aparecida Soares, residente no Jardim Itamaraty, esteve na manifestação para protestar também com relação ao valor de uma conta de água muita alta que recebeu, mesmo estando com falta de água constante em sua residência. “Mesmo faltando água constantemente na minha casa, onde não existe vazamentos e nenhum outro problema, eu recebi uma conta no valor de R$ 922,00. Já procurei o Saean por diversas vezes, mas eles dizem que a única coisa que podem fazer é um parcelamento dessa conta. Isso já aconteceu comigo no ano passado e eu não sei a causa desse valor, simplesmente consta como consumo”, explicou a moradora.

Os manifestantes reclamavam, principalmente pela falta de comunicação da prefeitura com relação à falta de água nesses bairros e também sobre a falta de providências para evitar o problema no período de estiagem.

NOTA SAEAN

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) informa que a cidade está enfrentando dificuldades no abastecimento de água, causadas tanto pela crise hídrica quanto por um problema técnico na Estação de Tratamento de Água (ETA) 3, que está com falhas nos filtros.

A crise hídrica atual reduziu significativamente o nível do reservatório Cotrins, impedindo que a ETA 2 possa auxiliar a ETA 3 de maneira eficaz.

Esta crise é ainda mais severa do que a de 2014 e está afetando não apenas Artur Nogueira, mas várias cidades da região. É crucial que a população colabore economizando água, pois muitos relatos de desperdício têm sido recebidos. Cada esforço para reduzir o consumo de água é essencial para superar este momento difícil.

Diante disso, medidas emergenciais estão sendo tomadas para mitigar os impactos dessa situação. A manutenção dos filtros da ETA 3 já está em andamento. Para acelerar a resolução do problema, o Saean alugou uma estação de tratamento de água temporária. Além disso, caminhões-pipa estão sendo comprados para abastecer as áreas mais altas dos bairros que dependiam da ETA 3.

Uma das ações em curso é a construção de um novo reservatório com capacidade de 5 milhões de litros. Todos os poços disponíveis estão sendo ativados, e a limpeza do leito do Cotrins está em curso, aproveitando o período de seca, o que não era possível quando o nível de água estava mais alto.

Desde 2021, o SAEAN já investiu mais de R$ 20 milhões em melhorias em água e esgoto. Entre as ações realizadas, destacam-se a recuperação e desassoreamento da barragem Ângelo Toniolo, a inauguração da nova Estação de Tratamento de Esgoto ETE Sítio Novo, o investimento em novos veículos – inclusive um caminhão pipa para transportar a água potável -, um laboratório móvel, a ampliação e reforma da ETA II, a recuperação e implantação de telemetria na ETA III, a inauguração de uma nova sede para o Laboratório de Controle de Qualidade, e diversas outras melhorias.

Além disso, uma nova represa será construída no município. Popularmente conhecido como Poquinha, o córrego receberá uma barragem e um reservatório de 150.000 m³, que garantirão segurança hídrica para Artur Nogueira até 2052, evitando a falta de água em períodos de estiagem. A obra está na fase de licença ambiental.

O Saean está empenhado em resolver essa situação o mais rápido possível e minimizar os transtornos para a população. Agradecemos a compreensão de todos e continuaremos a fornecer atualizações à medida que mais informações estiverem disponíveis.