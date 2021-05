Moradores de Holambra elogiam novo sistema de vacinação contra a Covid-19

“Me vacinei em 12 de abril no PSF Santa Margarida e no dia foi rápido e sem fila. Pensei ‘por que tinham que mudar?’. Estava bom. Mas com minha esposa foi muito melhor. Atendimento com educação, gentileza e eficiência. Protocolo de aplicação perfeito, explicando tudo, mostrando rótulo da vacina, seringa antes da aplicação e depois, nota 1.000. Realmente pessoal e organização de primeiro mundo”. Foi assim que o aposentado Antônio Rivera, de 68 anos, definiu a experiência de imunização contra a Covid-19 da esposa Cristina, na última quarta-feira, 5 de maio, em Holambra.

A dona de casa recebeu a dose no primeiro dia do novo processo de vacinação implementado pelo município. A Prefeitura lançou esta semana um sistema de agendamento online para a imunização de moradores a partir de 60 anos e a aplicação passou a ser realizada no Salão da Terceira Idade, no bairro Morada das Flores. O espaço é amplo, bem estruturado e conta com cadeiras para espera e equipe de acolhimento com dez profissionais de saúde. O atendimento é realizado com hora marcada e sem filas.

A doméstica Fátima Maria da Silva elogiou a rapidez no atendimento. “A minha vacina estava marcada para 10h30. Cheguei e em um instante já fui vacinada. Fiquei muito feliz. Eu não via a hora de tomar para ficar protegida”, contou ela, que mora no bairro Groot. A agilidade no processo também foi citada pelo comerciante Orivaldo Simioni. “O atendimento foi muito eficaz, não perdi nem um minuto”, comentou.

Neste primeiro momento foram disponibilizadas 440 doses, administradas em dois dias. “O sistema de agendamento é super fácil de usar e prático”, falou a aposentada Alicia Salvador, que vive no Jardim das Tulipas. “Fui super bem atendida desde a acolhida. O pessoal é muito atencioso e cordial. Nota 10 para todo o processo. Todos estão de parabéns”, disse ela, que recebeu a dose nesta quinta-feira, dia 6.

“Estamos trabalhando forte para garantir atendimento de qualidade, com rapidez e segurança”, ressaltou o prefeito da cidade, Fernando Capato. “Além disso, estive ontem em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, para pedir a vinda de mais doses para nossa cidade. Vacinação é nossa prioridade”, disse.

O agendamento está suspenso temporariamente. A cidade aguarda agora a chegada de novos lotes para a retomada do processo de imunização do município. A distribuição da 2ª dose ocorre normalmente. Para este grupo a administração é realizada no PSF Santa Margarida, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e entre 13h e 16h. “Em Holambra não temos fila de espera para a administração do complemento”, conta o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Seguimos a orientação do Governo do Estado. O complemento é garantido, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, para todos que receberam a primeira dose do imunizante”.

Até a última terça-feira, data do último balanço divulgado pela pasta, foram aplicadas 3.373 doses da vacina contra a Covid-19 na cidade.