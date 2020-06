Moradores de Jaguariúna podem enviar sugestões à prefeitura através do aplicativo Cidadão Online

Os moradores de Jaguariúna agora podem contar com uma nova forma de enviar sugestões, reclamações, denúncias e elogio à Prefeitura. Através do APP Cidadão Online que pode ser baixado dos aparelhos smartphones é possível enviar a mensagem a qualquer momento.

Para facilitar ainda mais a comunicação, o aplicativo também permite que a pessoa anexe documentos como fotos e envie para a ouvidoria da Prefeitura o local exato no caso de reclamações e/ou denúncias que podem inclusive até ser feitas de forma anônima.

Com a novidade as informações do banco de dados existentes nos sistemas administrativos internos serão unificadas o que deve proporcionar maior agilidade na resolução dos pedidos protocolados junto à Prefeitura.

Além disso, o aplicativo também possui um sistema de notificação através do qual a Prefeitura pode a qualquer momento disparar publicações de acontecimentos municipais em tempo real.

Para baixar o APP basta acessar a Play Store ou Apple Store.