Morango tem queda de preço e uva está mais cara: confira dicas do Sacolômetro da Ceasa Campinas

Na última semana, entre os dias 3 e 10 de março, o morango apresentou grande baixa em seu valor de mercado, com menos 20% na variação de preço, sendo comercializado a R$16,67 o quilo. O mamão formosa permaneceu estável com valor de R$5,00 o quilo e o mamão havaiano teve queda de menos 9,2%, comercializado a R$6,25 o quilo. Os dados são da série Sacolômetro, que traz, todas as terças-feiras, os destaques de altas e baixas dos preços dos produtos comercializados no Mercado Hortifrutigranjeiro da Ceasa (Centrais de Abastecimento) de Campinas.

Em contrapartida, a uva niagara apresentou alta de 50% de variação em seu valor, comercializada a R$12,00 o quilo. O valor da manga palmer subiu 33,3%, sendo vendida por R$4,44 o quilo. “O aumento no valor da manga palmer se deve pela escassez de produção no estado de São Paulo, e a reposição está sendo feita por produtores do nordeste do país”, explicou Paulo Palma, técnico de Mercado e Agricultura da Ceasa Campinas. Já a laranja pera, o melão amarelo e o abacate geada permaneceram estáveis.

No mercado de hortaliças, o preço do brócolis ninja caiu 15,9%. O produto pode ser encontrado por R$5,71 o quilo no entreposto; seguido da vagem macarrão, que continua em queda de 11,1% no último dia 10, comercializada por R$6,15 o quilo. Por outro lado, o tomate débora teve alta de 41,2% em seu valor de mercado, comprado a R$6,00 o quilo. Os valores da abobrinha brasileira, milho verde e mandioca comum seguiram estáveis no decorrer da semana.

Na mesma data, o mercado de ovos registrou alta nas variações de ovo branco e vermelho com 4,1% e 1,9% respectivamente, sendo 30 dúzias comercializadas com valor de R$255,00 a R$275,00. O valor de venda de ovos de codorna permaneceu estável.

Sacolômetro

O Sacolômetro é uma iniciativa da Ceasa Campinas que permite que os produtores e comerciantes acompanhem as oscilações dos preços praticados na unidade. “É uma ação simples, mas que leva transparência e informação do setor para auxiliar nas tomadas de decisões dos produtores e do mercado, que acompanham os valores de venda dos produtos na Ceasa”, ressalta a presidente da Ceasa, Walquyria Majeveski. Ela também destaca que o objetivo é fornecer informações atualizadas sobre as tendências comerciais, permitindo um planejamento eficiente dos compradores e produtores.